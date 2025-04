Comasco

ROVELLASCA – Sono in corso in questi giorni i sopralluoghi tecnici per la realizzazione dei Piani di Estensione dell’infrastruttura della rete in fibra ottica sul territorio comunale. Lo ha comunicato il sindaco Sergio Zauli.

Le verifiche vengono svolte da personale autorizzato, incaricato di raccogliere dati e immagini utili a valutare lo stato delle infrastrutture esistenti. L’operatrice incaricata per questa fase è Lisa Guaglianone, dotata di tesserino identificativo o pettorina. Per ogni necessità o chiarimento, è possibile contattare direttamente l’operatrice al numero di servizio 3496168860. In alternativa, i cittadini possono rivolgersi alla polizia locale.

L’intervento si inserisce nel piano di ammodernamento delle reti di comunicazione, con l’obiettivo di garantire una connessione più efficiente e capillare.

(foto archivio)

05042025