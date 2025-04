Comasco

ROVELLO PORRO – Dopo l’apertura, entra nel vivo la Frühlingsfest de Rüell, la festa della birra organizzata nell’area feste di via Luini a Rovello Porro. L’evento, ispirato all’atmosfera delle tradizionali feste bavaresi, si tiene nei fine settimana del 5-6 e 10-11-12 aprile, con birra Kapuziner, cucina tipica e concerti dal vivo ogni sera.

Oggi, sabato 5 aprile, a salire sul palco sarà la band The McChicken Show Rocktoberband, mentre domani, domenica 6 aprile, toccherà ai Max Mania, tribute band degli 883, chiudere il primo weekend di festa. Il programma musicale riprenderà poi giovedì 10 aprile con i Da Zero a Liga, gruppo tributo a Luciano Ligabue. Venerdì 11 aprile sarà la volta dei Hornytoorinchos, mentre sabato 12 aprile torneranno i The McChicken Show Rocktoberband, già protagonisti della serata del 5 aprile.

L’iniziativa è promossa dal gruppo R-Estate Positivi Rovello Porro, con il patrocinio del Comune. L’area feste ospita stand gastronomici e spazi per tutte le età, in un contesto che punta alla socialità e al divertimento in sicurezza.

