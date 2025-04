Città

SARONNO – Giovedì 10 aprile alle 21, l’associazione La Bussola organizza un incontro speciale con il giornalista Alberto Leoni, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. L’evento si terrà nella sede dell’associazione e offrirà un racconto inedito del 25 aprile 1945, lontano da ogni interpretazione ideologica.

Leoni guiderà il pubblico in un viaggio nella storia attraverso lettere e testimonianze di chi ha vissuto quei giorni cruciali. Il racconto si concentrerà non solo sugli eventi che hanno segnato la fine della Seconda guerra mondiale in Italia, ma anche sulle esperienze personali e sugli affetti di chi ne è stato protagonista.

L’incontro rappresenta un’opportunità per riscoprire il significato profondo della Liberazione, arricchito dalle voci di uomini e donne che hanno affrontato quel periodo con coraggio e speranza.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

(foto archivio)

