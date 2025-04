Cronaca

SARONNO – Un video sui social e un cartello sulla porta d’ingresso della gelateria in via Volta, quella sfondata con una spaccata, con costi importanti per l’attività.

Così il saronnese Claudio Caputo ha denunciato su Facebook l’ennesimo furto subito nei giorni scorsi. Il commerciante ha pubblicato sulla propria pagina un video in cui si vede pulire, straccio e spruzzino, la porta a vetri del negozio. Il vetro, però, non c’è: lo si capisce quando il commerciante l’attraversa. E’ stato infatti danneggiato durante la spaccata.

Ad accompagnare il video, un messaggio che esprime amarezza ma anche determinazione: “Ragazzi, se proprio non volete pagarlo il gelato, ve lo offro. Ci farete perdere tempo a cambiarlo per la terza volta, il vetro, ma non ci farete perdere la voglia di continuare a sorridere.”

Il video ha suscitato molte reazioni e messaggi da parte dei clienti della gelateria Ambrogino, in via Volta, e degli amici del commerciante. Solidarietà, ma anche tanta rabbia per l’ennesimo furto ai danni delle attività commerciali della città.

E poi, ieri sera, un nuovo cartello, scritto con ironia, in cui si legge che in cassa non ci sono soldi, che il gelato rimasto non è buono, e si conclude con: “Non rompete più il vetro: ho finito i soldi.” Il messaggio è stato scritto sia in italiano sia in arabo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09