Softball

SARONNO – Piatto ricco, quello del sabato della seconda giornata del campionato di A1 di softball, che vede le doppiette di Bollate e Saronno, Rovigo che pareggia la serie a Collecchio. Una vittoria a testa anche per Caronno e Forlì. Domenica 6 aprile si giocherà Mia Office Bologna-Macerata Softball (ore 12, gara-2 40’ dopo la fine di gara-1).

Pubbliservice Parma – Inox Team Saronno 0-5 e 0-8 (5° inning)

La Inox Team Saronno ottiene la prima doppietta dell’anno, superando in trasferta la Pubbliservice Parma (nella foto, un’azione del match) per 5-0 e 8-0 (al 5° inning). Nella prima sfida, la compagine lombarda parte subito bene e indirizza la partita già dalle prime riprese. Al primo inning il triplo da 2 punti di Bartoli e la rimbalzante in diamante di Cianfriglia valgono il 3-0, al secondo è il singolo di Saviola insieme a un errore difensivo a spingere a casa il 4-0. L’Old Parma cerca di rientrare nella contesa, ma non riesce a sfruttare le occasioni create, come al quarto e al sesto inning, dove lascia diverse giocatrici sulle basi, con l’out a casa base di Evie Busk Craig sulla valida di Mazzoni in occasione del sesto attacco. Al settimo il Saronno mette definitivamente in ghiaccio l’incontro segnando il punto del definitivo 5-0.

Nella seconda partita bastano due riprese alla Inox Team per segnare gli otto punti complessivi e ottenere così la prima doppietta stagionale. Nella seconda ripresa la valida da due punti di Rui e il singolo a sinistra di Bartoli valgono il momentaneo 4-0. Al quarto inning, invece, Saviola colpisce un doppio, dopo la base per ball di Rotondo, per il quinto punto della sfida. Le successive valide di Nardini e Anselmi permettono alla squadra ospite di prendere definitivamente il largo, prima della segnatura definitiva dell’8-0. In pedana brilla per le lombarde il nuovo acquisto Taylor Caudill, che in 4.2 riprese realizza 10 strike out concedendo solo una base per ball con una valida subita.

Italposa Forlì – Rheavendors Caronno 12-4 e 4-5 (all’8° inning)

Esordio stagionale – dopo i rinvii per maltempo della settimana scorsa – e suddivisione della posta in palio tra Rheavendors Caronno e Italposa Forlì. La compagine romagnola ha la meglio infatti in gara uno, mentre nella seconda sfida le lombarde si impongono al primo extra inning dopo tante emozioni.

Nella prima sfida tra le due squadre basta una ripresa all’Italposa per indirizzare la sfida. Al secondo inning, infatti, la formazione romagnola segna sei volte contro Messina Garibaldi e Rusconi grazie alle valide di Carlotta Onofri (fuoricampo e singolo da due punti) e Moreland (doppio da due RBI). Al quinto inning Sheldon cerca di suonare la carica per il Caronno, colpendo il fuoricampo a sinistra da due punti dopo il doppio di Blesa. Tra la sesta e la settima ripresa Forlì prende nuovamente il largo e ipoteca la contesa. Al sesto inning Moreland colpisce un solo homer, mentre al settimo le romagnole aggiungono altri 5 punti a tabellone, grazie anche ai doppi di Laghi e Spiotta. Nell’ultimo attacco Caronno rende meno amaro il passivo, realizzando le segnature del definitivo 12-4.

Molto più combattuta e ricca di emozioni invece gara due che si conclude all’ottavo inning a favore del Caronno per 5-4. Decisivo è il punto su lancio pazzo messo a segno da Caldon. È Forlì a partire meglio, mettendo a segno tre punti a inizio terzo inning, grazie al singolo di Caterina Turci e al fuoricampo da due RBI di Gasparotto. Al cambio campo la Rheavendors accorcia il risultato, prima di ribaltarlo nella ripresa successiva, realizzando tre punti grazie anche al singolo di Caldon. La formazione di casa sogna il successo ma al settimo inning l’Italposa impatta il risultato, sfruttando un errore avversario. La sfida si protrae così agli extra-inning. All’ottavo Forlì non segna nessun punto, mentre al cambio campo Caronno sì e si regala il primo successo stagionale.

MKF Bollate – Thunders Castellana 2-0 e 10-3 Secondo sweep consecutivo nel primo game day casalingo per le campionesse d’Italia della MKF Bollate, che battono le Thunders e restano a punteggio pieno in vetta al campionato. Lanciatrici protagoniste nella prima partita della serie, che infine porta la firma di Laura Bigatton: suoi i due punti segnati da Bollate nel primo e nel terzo inning, con Chiara Biasi in pedana. A inizio gara Bigatton ottiene 4 ball e sigla l’1-0 su un doppio di Lindsay Thomas, mentre al terzo colpisce il triplo e segna il 2-0, grazie a una volata di sacrificio di Gabriela Slabà. Per la numero 11 di Bollate, ottima la prestazione in pedana con 7 eliminazioni al piatto e solo 2 valide concesse. Si chiude al sesto inning gara-2 con Mihara Chisora e Greta Cecchetti partenti in pedana: botta e risposta iniziale tra le due squadre, poi, Bollate prende il largo nella parte bassa del secondo (doppio di Modrego Lopez che porta a casa base Manera e Villa) e del terzo inning (6 punti, con anche il fuoricampo di Silvia Torre). La valida di Biasi e la battuta in scelta difesa di Denia Moreno alla quinta ripresa accorciano sino al 9-3. Il doppio di Giulia Longhi al sesto chiude poi la contesa a favore dell’MKF Bollate.

Bertazzoni Collecchio – Itas Mutua Rovigo 1-6 e 10-1 (al 5° inning) Serie dal doppio volto a Collecchio, dove l’Itas Mutua Rovigo sorprende la Bertazzoni in una gara-1 memorabile e che riporta il club veneto alla vittoria in massima serie dopo dieci anni, mentre gara-2 è un sostanziale assolo delle parmensi. Il primo e storico punto della seconda esperienza in A di Rovigo lo segna Livia Bernardi: al suo singolo in battuta seguono la seconda base rubata e la corsa a casa base sul doppio di Claudia Amato. Rovigo è in fiducia e, spinta dalla torcida in dugout, si porta sul 2-0 grazie a Chiara Bolognini che porta a casa base Amato. La Bertazzoni accorcia nella parte bassa del secondo inning con Lopez su valida di Tondini. Parte da Anita Silvoni, al terzo inning, il 3-1 delle rodigine: è Amato che segna su valida di Munaretto. Munari, poi, batte a casa i due punti dell’allungo decisivo (Silvoni e Munaretto). Entra Melegari in pedana al sesto e Sara Monari inizia con un doppio, quindi Begu porta a casa base Russo. Collecchio ottiene il primo vantaggio della serie al primo attacco di gara-2 con un singolo di Albertin che porta a segnare Slawitz. In pedana Lopez lascia a Rovigo solo le briciole in tre inning e così, nella parte alta della terza ripresa, la Bertazzoni può dilagare: sono 5 i punti, con un doppio per regola di Albertin – la quale chiuderà con 4 RBI – tra gli highlights. Rovigo però non resta a zero, perché un singolo di Amato al quarto consente a Begu di arrivare a casa e Lopez incassa il suo primo punto. Collecchio torna in attacco, Slawitz manda a punto Chiara Bernardi, infine Albertin porta a casa base Jackson, Lori segna rubando la base e la tenzone si chiude al quinto sul 10-1.

Classifica

La classifica aggiornata dopo le gare del 5 aprile

Bollate 1000 (4 vittorie – 0 sconfitte) e Blue Girls Saronno (2-0) 1000, Inox Team Saronno 750 (3-1), Rheavendors Caronno (1-1), Italposa Forlì (1-1) e Bertazzoni Collecchio 500 (2-2), Macerata Softball (0-0) e Thunders Castellana 0 (0-4).

05042025