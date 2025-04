Softball

CARONNO PERTUSELLA – Dopo una prima giornata condizionata dal maltempo, il campionato di Serie A1 di softball 2025 entra nel vivo con il programma completo della seconda giornata, che si disputerà tra sabato 5 e domenica 6 aprile. Scendono finalmente in campo anche le formazioni che avevano visto rinviare i propri match d’esordio: Rheavendors Caronno, Italposa Forlì, Pubbliservice Old Parma e Softball Macerata.

Sabato 5 aprile: quattro sfide

Mkf Bollate – Thunders Castellana, gara 1 alle 14, gara 2 a seguire (+40 minuti)

Prima uscita casalinga per le campionesse d’Italia del Bollate, reduci dal doppio successo in trasferta contro Rovigo. Potrebbe debuttare l’esterno americano Lindsay Thomas, arrivata in settimana. Dall’altra parte, le Thunders Castellana vanno a caccia della prima vittoria e puntano sull’esordio della spagnola Yulan Denia Moreno, classe 2004.

Pubbliservice Old Parma – Inox Team Saronno, gara 1 alle 15.30, gara 2 a seguire

Parma debutta in casa dopo il rinvio del primo turno. Disponibili la spagnola Candela Garcia, la cubana Rosangela Jardines Castillo e la danese Evie Busk Craig. In dubbio Valentina Tagliavini per un problema alla spalla.

Il Saronno, dopo l’1-1 con Collecchio, si presenta rinforzato con due nuovi innesti dagli Stati Uniti: la lanciatrice Taylor Caudill e la catcher Neely Peterson.

Bertazzoni Collecchio – Itas Mutua Rovigo, gara 1 alle 17, gara 2 a seguire

Collecchio conferma il proprio assetto: lanciano Aroldi e Melegari in gara uno, Lindsay Lopez in gara due.

Per Rovigo, neopromossa, si punta a migliorare dopo il difficile debutto contro Bollate. Il roster sarà completato nei prossimi giorni con l’arrivo delle atlete straniere.

Rheavendors Caronno – Italposa Forlì, gara 1 alle 17, gara 2 a seguire

Esordio stagionale per entrambe. Caronno si presenta al completo e punta a partire con il piede giusto; pronta al debutto in maglia caronnese l’ex lanciatrice del Saronno, Chiara Rusconi.

Forlì si affida subito alle nuove arrivate Logan Moreland e Jordan Johnson, sbarcate in Italia giovedì.

Domenica 6 aprile: unica sfida a Bologna

Mia Office Bologna – Macerata Softball, gara 1 alle 12, gara 2 a seguire

Dopo l’ottima prova d’esordio, Bologna affronta la prima giornata casalinga con il morale alto e la squadra al completo.

Per Macerata è il debutto in A1: il roster non è ancora al completo sul fronte straniere, ma scenderanno in campo le giocatrici già pronte dalla scorsa settimana.

Recupero prima giornata

Il recupero della gara rinviata tra Italposa Forlì e Pubbliservice Old Parma si giocherà martedì 8 aprile alle 17, con gara due a seguire.