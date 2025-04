Il senso delle operazioni previste, in particolar modo per quanto riguarda il collegamento ferroviario tra Saronno e Milano Centrale, può essere così interpretato:

Servizio XP2 R28 nella configurazione attuale almeno fino a dicembre 2027 ; le novità saranno introdotte potenzialmente con l’ultimo cambio orario prima delle prossime elezioni regionali;

Il servizio tra Malpensa e Milano Centrale subirà la diversione da Saronno a Rho-Gallarate ;

Il servizio regionale tra Saronno , Rescaldina e Castellanza sarà sostituito dal prolungamento della linea S9 , con cambio obbligato a Saronno ;

Il servizio regionale tra Malpensa , Ferno-Lonate Pozzolo, Busto Arsizio Nord e Saronno non risulterà sostituito ;

Il servizio regionale tra Saronno e Milano Centrale sarà parzialmente sostituito, a frequenza dimezzata – chiamiamola “mezzora gold ” – e con periodicità e arco di servizio inferiori, dalla sovrapposizione dei flussi con la linea, già molto utilizzata, da e per Laveno ;

Il servizio tra Saronno e i dintorni di Milano Centrale negli orari rimasti scoperti potrà essere integrato utilizzando la fermata “ Milano Repubblica” del Passante Ferroviario;

I collegamenti regionali persi a Milano Centrale (mezzora “30”) saranno portati a Milano Bovisa (chiamiamola “mezzora silver” ) ;

L’interscambio con i servizi rapidi nazionali potrà essere tentato utilizzando i servizi disponibili a Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale oppure raggiungendo Milano Rogoredo ; in assenza di “Segrate Porta Est” (oltre 2030) il collegamento nazionale senza alternativa rispetto a Milano Centrale potrebbe divenire quello verso Venezia , oltre ai servizi “fast” che, per definizione, non fermano a Milano Rogoredo ; da mettere totalmente a fuoco gli interscambi con i servizi del Gottardo e del Sempione , potenzialmente a Seregno, Como e Gallarate, evitando quindi la necessità di Milano Centrale.

La sintesi è che adesso la compensazione per la perdita del collegamento tra Saronno e Milano Centrale diviene ufficialmente prevista, e non solo più un intento politico; ne risulta una compensazione estesa, ma poco comprensibile ai più e non completa, comunque soggetta a tante azioni diverse che dovrebbero concretizzarsi in contemporanea. Qualora la sincronia dei diversi interventi non dovesse funzionare, rimarrebbe il rischio che, nella realtà, la compensazione non risulti adeguata.

Il collegamento da Laveno Nord a Milano Centrale ogni mezzora è da ritenersi, per il momento, un miraggio, anche se formalmente previsto su orizzonti lontani.

Con Deliberazione XII/815, il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 1227 per agevolare l’accesso dei giovani al Trasporto Pubblico Locale, rafforzare il servizio per le scuole e sviluppare i servizi per i giovani nei finesettimana, anche notturni.

Vi sono poi state le risposte della Giunta Regionale a tre significative interrogazioni in tema di manutenzione dei convogli ferroviari e security, ma andremo, magari, a illustrarle prossimamente avendo già esposto sufficiente carne al fuoco per oggi. Ad ogni modo, gli interessati possono trovare già il testo completo di queste e altre risposte navigando sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/comitatoTPLSaronno) e sul gruppo collegato “Segnalazioni viaggiatori Nodo di Saronno”.