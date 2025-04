iltra2

TRADATE – Serata di festa in oratorio per i ragazzi e le ragazze di quinta elementare, protagonisti nei giorni scorsi della seconda pizzata organizzata dalla comunità pastorale.

All’iniziativa hanno partecipato circa 70 bambini, accompagnati da un gruppo di 20 animatori di prima superiore, affiancati da alcuni educatori più grandi. Un momento di condivisione e allegria che ha rafforzato il legame tra i più piccoli e i loro giovani accompagnatori, all’interno del percorso educativo proposto dalla comunità.

L’evento si inserisce nelle attività promosse dall’oratorio per favorire occasioni di incontro e crescita tra le diverse fasce d’età.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: un momento di preghiera e riflesione a margine della pizzata per i giovani che si è tenuta in oratorio a Tradate)

05042025