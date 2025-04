Politica

STRASBURGO – “La maggioranza in Ue parla di salari migliori, diritto alla salute e all’istruzione. Quando il governo italiano ha chiesto di poter investire per abbattere il costo del lavoro, dare più peso ai salari, rafforzare il sistema sanitario, ristrutturare le scuole, la risposta di Bruxelles è stata no, ‘il patto di stabilità non si tocca’. Oggi cambiano radicalmente idea e ci danno invece il permesso di fare debito, non a vantaggio dei cittadini, bensì a spese dei cittadini, caricando sulle loro spalle e su quelle delle future generazioni un debito di 850 miliardi di euro. Una cifra mostruosa, che non andrà a beneficio della collettività, ma delle case automobilistiche, che finalmente usciranno dalla crisi a cui l’Europa le ha condannate, costruendo qualche inutile e pericoloso carro armato. Basta ipocrisia. Noi, che siamo sempre dalla parte dei cittadini italiani, non saremo mai loro complici”.

Così l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri è intervenuta oggi nella sessione plenaria del Parlamento europeo nel corso del dibattito “Europa sociale: rendere la vita accessibile, tutelare l’occupazione, i salari e la salute per tutti”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09