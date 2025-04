Volley

CARONNO PERTUSELLA – Trasferta a Ciriè nel Torinese oggi per la Pallavolo Rossella Ets Caronno, partita alle 18.30 contro la formazione locale, per la 22′ giornata del campionato maschile di serie B. I ragazzi di coach Gervasoni se la vedranno dunque con la formazione di Ciriè, attualmente seconda in classifica. I giallo blu sono ad un punto decisivo della stagione. Incontro in diretta sul canale Youtube della Pallavolo Caronno, dalle 18.15.

In campo oggi anche la Pallavolo Saronno che ospita la capolista Miretti Limbiate al Paladozio di via Biffi: si gioca con inizio alle 18, e se i saronnesi dovessero riuscire ad imporsi potrebbero riaprire il discorso per la conquistata del primo posto finale di regular season.

Classifica aggiornata:

Miretti Limbiate – 45 punti Ciriè, Pallavolo Saronno, Garlasco – 41 Rossella Ets Caronno – 37 Parella Torino – 35 Sant’Anna – 32 Yaka Malnate, Vero Monza – 31 Novi – 28 Alto Canavese – 27 Impresind Desio – 18 Val Chisone – 9

AG Milano – 6(foto Giovanni Pini: fase di gioco del Caronno in un recente match)

05042025