Sport

SARONNO – Via oggi alla stagione del baseball di serie C: allo stadio Peppino Colombo di via Battisti a Legnano il Bc Saronno è ospite, dalle 15, della locale formazione legnanese. Il Legnano nella scorsa annata era stata la squadra vincitrice del girone B della serie C baseball: rivale dunque di alto livello per la formazione saronnese guidata dall’head coach Gennaro Seguella.

Per il Saronno la possibilità dunque di mettersi alla prova contro una delle compagini che saranno probabilmente fra le protagoniste anche in questo campionato. Per il Saronno l’obiettivo è quello di una stagione ricca di soddisfazioni.

(foto: l’allenatore saronnese Gennaro Seguella con alcuni componenti della sua squadra)

06042025