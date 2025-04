Sport

LEGNANO – Parte con il piede giusto la stagione del Baseball Club Saronno, che centra una preziosa vittoria esterna sul campo del Legnano nella prima giornata del campionato di serie C. La formazione diretta da Gennaro Seguella si impone per 2-0, grazie a due punti messi a segno nei primi momenti dell’incontro e poi abilmente difesi per tutta la durata della partita.

Un risultato che segna positivamente l’avvio del nuovo percorso tecnico della squadra, frutto della collaborazione con i Cabs Seveso, realtà storica del baseball lombardo. La sinergia tra i due club ha già dato buoni frutti, con una prestazione ordinata e solida in campo. Ora il Saronno guarda con fiducia ai prossimi impegni, determinato a costruire una stagione all’altezza delle aspettative.

(foto di gruppo per il Bc Saronno sul campo di Legnano)

06042025