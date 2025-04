Politica

BUSTO ARSIZIO – “Sono bastati cinquant’anni per comprendere che quello che è successo a un ragazzo di quasi 19 anni è stato solo ed esclusivamente un orrore? Quella che doveva essere una tragedia condivisa in maniera trasversale è stato per troppo tempo il ricordo del dolore di una sola parte”

Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, intervenendo ieri a Busto Arsizio all’inaugurazione della rotonda intitolata a Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 a Milano, durante gli anni di piombo.

Alla cerimonia, officiata dal sindaco Emanuele Antonelli, erano presenti anche l’onorevole Paola Frassinetti, l’europarlamentare Carlo Fidanza, il consigliere regionale Giacomo Cosentino, i deputati Umberto Maerna e Riccardo De Corato, il presidente del Consiglio comunale Laura Rogora e il vicesindaco Luca Folegani.

“Immaginiamo per un attimo i nostri figli – ha aggiunto – tutti i nostri figli, davanti ad un foglio bianco. La cosa più naturale che ci viene in mente è quella che ognuno di loro possa sentirsi libero di scrivere i propri pensieri. È forse la più grande forma di educazione vedere un ragazzo che riesce a trasmettere il suo pensiero su un foglio in totale libertà”.

“Ma forse – ha concluso – non sono bastati questi anni se ancora oggi ci sono libri a testa in giù e polemiche per apporre una targa nella scuola dove lui studiava. Quella scuola dove lui scrisse in libertà quel tema che gli è costato la vita. Ma perché questa è una storia che ancora fa paura? Era solo un ragazzo, con il coraggio delle sue idee”.

