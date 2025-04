Cronaca

LOMAZZO – È stato soccorso in codice giallo un uomo di 69 anni caduto in bicicletta all’interno del Parco del Lura nella tarda mattinata di oggi, domenica. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.50 in una zona impervia, nei pressi di via XXV Aprile.

A notare l’uomo ferito è stato un passante che ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, supportati dal personale sanitario del 118 partito da Lentate sul Seveso. I soccorritori della Croce rossa di Lentate hanno prestato le prime cure all’uomo che presentava ferite al volto e alla spalla.

Vista la zona difficilmente accessibile, i vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per raggiungere e trasportare il ferito in sicurezza fino all’ambulanza. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è arrivato alle 12.38.

