Calcio

ROVELLASCA – Dopo una lunga serie di risultati positivi è infine caduta la Gerenzanese in un “quasi derby” col quotato Rovellasca (gol partita di Tallarita), mentre l’Sc United continua l’inseguimento alla capolista Bovisio Masciago espugnando il campo del Menaggio con un autogol e le reti di Naldi e Volpi.

Risultati

28′ giornata: Ardisci-Monnet Xenia 5-0, Atletico Lomazzo-Canzese 1-2, Bovisio Masciago-Bulgaro 2-0, Menaggio-Sc United 0-3, Cassina Rizzardi-Limbiate 1-0, Veniano-Portichetto Luisago 2-3, Itala-Montesolaro 2-2, Rovellasca 1910-Gerenzanese 1-0.

Classifica

Bovisio Masciago 59 punti, Sc United 58, Rovellasca 1910 53, Ardisci 52, Cassina Rizzardi 49, Montesolaro 48, Portichetto Luisago 45, Menaggio 39, Canzese 36, Gerenzanese 34, Veniano 32, Itala 31, Limbiate 28, Bulgaro 23, Monnet Xenia 20, Atletico Lomazzo 16.

(foto archivio: Sc United in azione di gioco)

06042025