Ceriano Laghetto

LAINATE – Netto successo per il Dal Pozzo nell’anticipo del sabato sera, al centro sportivo di Lainate, contro la Stella Azzurra Arosio. A pesare la doppietta di Castelnovo, a completare il bottino della formazione gialloverde anche il gol di Maggiore. Come sempre, al seguito del Dal Pozzo anche tantissimi supporter della compagine nata nella omonima frazione di Ceriano Laghetto, e non è mancato alla fine il momento del saluto conclusivo ai tifosi (nella foto).

Frazione calcistica Dal Pozzo-Stella Azzurra Arosio 3-0 (Castelnovo, Castelnovo, Maggiore)

Classifica

Virtus Cermenate e Polisportiva Di Nova 56 punti, Frazione calcistica Dal Pozzo 52 punti, Figino e Cesano Maderno 50, Giussano 46, Polisportiva Veranese 45, Aurora Desio 44, Cogliatese 40, Molinello 36, Db Cesano Maderno 31, Varedo 30, Novedrate 24, Celtica 21, Stella Azzurra Arosio 11, Mascagni 9. Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

06042025