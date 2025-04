Sport

COGLIATE – Per la terzultima giornata del campionato di seconda categoria, la Cogliatese ospita il Novedrate.

Partono meglio gli ospiti, al primissimo minuto Motta impegna Borgonovo che respinge col piedone. Rispondono i biancoazzurri, Zampieri spaventa l’estremo difensore avversario con una conclusione sul primo palo, palla respinta in corner. Tante altre occasioni nella prima frazione, un po’ per parte, una gigantesca per i padroni di casa al 32′ che non riescono a segnare a porta vuota.

Nella ripresa arriva il colpo vincente firmato Paterini che al 48′ incorna su calcio d’angolo e fa 0-1. I biancoazzurri da lì in poi vanno all’arrembaggio, creando tanto ma senza mai realmente impensierire il nr. 1 degli ospiti. Finisce qui, vince il Novedrate per 0-1.

Terzo ko consecutivo per la formazione di Biemmi che, sfumato il sogno playoff, ha perso un po’ di quella verve che invece aveva fatto la differenza nel girone d’andata. Ora mancano due partite, fondamentali non tanto per la classifica ma per chiudere bene e dare uno slancio positivo in vista della prossima stagione. Si riparte domenica prossima, ancora in casa, contro il Molinello.

Cogliatese-Novedrate 0-1

COGLIATESE : Borgonovo, Pivato, Rose, Corona, Belotti, Chiari, Borghi, Cuzzolin, Zampieri, Cimnaghi, Avella. A disposizione : Ortolan, Del Bianco, Ferrario, Pascale G., Pascale K., Pastore, Ventrella. All. Biemmi

Novedrate : Pontiggia, Mason, De Bastiani, Palazzolo, Agostoni, Paterini, Rivolta, Galimberti, Motta, Abbracciavento, Nencioni. A disposizione : Ceppi, De Angelis, D’Ippolito, Ronzoni, Ndiaye, Busnelli, Abbondi. All. Gervasi

Marcatori : 3st Paterini