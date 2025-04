Calcio

LONATE CEPPINO – Ben otto gol oggi pomeriggio a Lonate Ceppino per la sfida di Seconda categoria girone Z fra la formazione locale ed il Cistellum. Marcatori, per i locali Callegarin, Cala e Prela; per gli ospiti hanno segnato Zoumbare e Marazzi, doppiette; ed un gol anche per Rimoldi.

Intanto, alla luce dei risultati odierni la Mocchetti ha matematicamente vinto il proprio girone e dunque nella prossima stagione disputerà il campionato di Prima categoria.

Lonate Ceppino-Cistellum 3-5

LONATE CEPPINO: Zucchella, Redaelli, Nocera, Laita, Prela, Panizza, D’Angelo, Betto, Callegarin, Cala, Rignanese. A disposizione Napoli, Recchia, Marongiu, Brun, Molteni, Palumbo. All. Baratelli.

CISTELLUM: Gaglioti, Garri, Morosi, Viola, Simone, Vecerina, Bonfrate, Zoumbare, Marazzi, Rimoldi, Geron. A disposizione Gaetti, Keita, Badolli, Sponsale, Morosi, Massaro, Pastori, Farioli. All. Bellegotti.

(foto: giocatori del Cistellum festeggiano il successo)

