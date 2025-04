Calcio

SEDRIANO – Partita tanto determinante quanto delicata per la Caronnese di mister Michele Ferri questa terz’ultima gironata di campionato e ultima trasferta della regular season del campionato di Eccellenza 2024-2025. Su un perfetto campo in erba i rossoblù sono ospiti del Sedriano: alle 15:30 il direttore di gara Samuele Camia da Nichelino fischia ufficialmente il fischio d’inizio del match.

La prima azione degna di nota avviene al 14’ quando Colombo recupera palla, effettua un prezioso assist per Romeo che palla al piede crossa forte in area dove nessuno aggancia a dovere. Un minuto più tardi sempre Colombo da buona posizione intercetta un preciso cross di Capitan Corno ma al tiro calcia alto sopra la traversa. I rossoblù dall’inizio della partita hanno possesso di palla e presidiano la metacampo avversaria lasciando ai padroni di casa solo alcune azioni in contropiede.

Al 23’ Caronnese in vantaggio: veloce azione sulla fascia destra guidata da Battistella che, complice un velo di Malvestio, permette a bomber Colombo di gonfiare la rete con un cinico tiro a mezza altezza: 0-1. Al 27’ e’ bravo Romeo in area piccola a rubare palla e a calciare sulla corta distanza sfiorando il palo (occasione vera).

Al 33’ a seguito di una punizione di Corno tocca a Zibert insaccare di testa ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 35’ su calcio d’angolo di Corno si evidenzia Cannizzaro con un tiro che sfiora la traversa. Nella ripresa gli uomini di Mister Ferri gestiscono il vantaggio acquisito: la formazione locale tenta in tutto per tutto avvicinandosi in diverse occasioni all’area rossoblù ma la retroguardia caronnese si dimostra ben attenta a sventare qualsiasi incursione dei padroni di casa. Da segnalere al 45’ un’azione personale del neo entrato Omoregbe che, palla al piede, dribbla il difensore, entra in area e calcia una buona palla che attraversa la linea di porta dove sarebbe stato sufficiente solo appoggiare la palla in rete.

Sedriano-Caronnese 0-1

SEDRIANO: Frattini, De Milato, Poletto, Celano (11′ st Deleonardis), Parrella (24′ st Haxtra), Tomassone, Menni, Cacciatori, Garavaglia, Di Cosmo, Citro (35′ st Vita). A disposizione: Russetti, Cuoco, Ornaghi, Riccobono, Pirota, Ndiaye. All. Gianluca Imbriaco

CARONNESE: Vergani, Battistella, Dilernia (24′ st Napoli), Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (24′ st Lofoco), Colombo (43′ st Omoregbe), Corno, Romeo (13′ st Doumbia). A disposizione: Di Lernia, Cerreto, Tondi, Paltrinieri, Savino. All. Michele Ferri

Arbitro: Samuele Camia di Nichelino (Lo Monaco di Como e Ravelli di Bergamo)

Marcatore: 23′ pt Colombo (C).

Risultati

30′ giornata: Base 96 Seveso-Vergiatese 2-1, Cinisello-Robbio Libertas 3-0, Ispra-Pavia 0-1, Legnano-Rhodense 1-2, Lentatese-Solbiatese 1-2, Mariano-Ardor Lazzate 1-1, Sedriano-Caronnese 0-1, Sestese-Casteggio 0-0. Lunedì alle 20.30 Meda-Fbc Saronno.

Classifica

Caronnese e Pavia 70 punti, Solbiatese 69, Rhodense 63, Mariano 60, Ardor Lazzate 53, Fbc Saronno 47, Sestese 41, Cinisello 39, Vergiatese 37, Legnano e Lentatese 36, Casteggio e Ispra 34, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 22.

