Sport

MARIANO COMENSE – Tanto spettacolo e divertimento per gli spettatori che hanno assistito all’incontro tra Mariano Calcio e Ardor Lazzate. Un primo tempo equilibratissimo, con occasioni ambo i lati e ottime trame di gioco, conclusosi tuttavia a reti inviolate. Poco male, nella ripresa subito due squilli. Al 47’ passano i padroni di casa, azione sulla corsia di destra e palla che finisce sui piedi di Orellana, destro secco deviato, De Toni non puó nulla, 1-0. La reazione dei gialloblu di Lazzate è immediata, al 50’ pasticcio della difesa del Mariano, retropassaggio a metà strada su cui si piomba Giangaspero che ringrazia, salta Stropeni e col mancino deposita in rete il gol del pareggio. La squadra di mister Elli spinge sull’acceleratore e prende in mano il pallino del gioco, creando tantissime palle gol ma senza riuscire a dare la zampata vincente. L’Ardor tiene duro e, dopo ben otto minuti di recupero dovuti a un infortunio di Rapone uscito in barella, riesce a portare a casa un punto, finisce 1-1. Tanto rammarico per il Mariano, la vittoria era alla portata ma la palla non ne voleva sapere di entrare in porta. A due partite dal termine, la prossima sfida sarà complicatissima, fuori casa contro la Solbiatese che si sta giocando il campionato e non avrà certamente voglia di mollare un centimetro. Il Lazzate ripartirà invece in casa contro il Base 96, oramai quasi condannato alla retrocessione ma con ancora un barlume di speranza. Siamo agli sgoccioli, tra non molto scopriremo i verdetti di questo emozionante campionato di Eccellenza.

Mariano Calcio-Ardor Lazzate 1-1 (0-0)

MARIANO CALCIO (4-4-2) Stropeni; Piombino, Calandra, Beye (40’ st Mancosu), Tocci; Della Torre, Cannataro (17’ st Di Noto), Orellana (40’ st Sow), Caldirola; Brighenti (19’ st Fumagalli), Abbiati. A disposizione : Negri, Esposito, De Rosa, Verga, Mariani. All. Elli

ARDOR LAZZATE (4-3-3) De Toni; Guanziroli, Zefi, Marioli, M’Zoughi; Natale (10’ st Carugati), Caffi (40’ st Laurato), Rondina (29’ st Vincenzi); Rapone (20’ st Becerri), Giangaspero, Settimo (29’ st Spitaleri). A disposizione : Castelli, Garantola, Centofanti, Oggionni. All. Fedele

Arbitro Cravero di Busto Arsizio (Maierba e Boccadamo di Cinisello Balsamo)

Marcatori s.t. : 2’ Orellana (M), 5’ Giangaspero (AL).

Ammoniti : Abbiati (M), De Toni, Guanziroli, M’Zoughi, Carugati (AL)

Spettatori : 200