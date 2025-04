Calcio

TRADATE – Continua la corsa in tandem di Tradate Abbiate e Folgore Legnano, che con i rispettivi successi salgono a 55 punti, condividendo il secondo posto dietro alla capolista Gallarate. I biancorossi di Tradate battono 3-1 la France Sport, mentre la Folgore piega 2-1 la Valceresio, acutizzandone la crisi. I varesotti scivolano a -7 dalla seconda posizione, e il rischio “forbice” comincia a pesare: servirà almeno un punto nelle prossime due giornate per non cadere sotto la soglia dei 10.

Nella parte bassa della classifica, occasione sprecata per il Cassano, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Cas Sacconago, già retrocesso. Sorride invece l’Arsaghese, che ribalta il Marnate Gorla e sorpassa la Sommese, tornando a sperare: il distacco dalla France Sport si riduce a soli 4 punti.

Tre punti fondamentali anche per il San Michele, vittorioso 2-1 sul campo dell’Osl Garbagnate e ora a pari merito con il Cassano. Il gruppo in lotta per la salvezza resta ampio e incerto.

Nel frattempo, il Gallarate, già promosso, continua a onorare il campionato con un netto 4-1 sulla Faloppiese, mentre il Gorla Minore batte il Cantello Belfortese 3-0 e consolida il quarto posto.

Risultati e marcatori – 28ª giornata

Antoniana-Sommese 2-2

Arsaghese-Marnate Gorla 2-1

Reti: 30′ pt Passafiume (MG), 17′ st Maso (A), 39′ st Battistello (A)

Cas Sacconago-Villa Cassano 0-0

Folgore Legnano-Valceresio 2-1

Reti: 1′ st Orlando (F), 23′ st Vita (V), 34′ st Cattaneo (F)

Gallarate-Faloppiese Olgiate Ronago 4-1

Gorla Minore-Cantello Belfortese 3-0

Reti: 31′ pt Gomaa, 40′ st Ghilardi, 45′ st Gomaa

OSL Garbagnate-San Michele 1-2

Tradate Abbiate-France Sport 3-1

Classifica:

Gallarate 70, Tradate Abbiate 55, Folgore Legnano 55, Gorla Minore 51, Valceresio 48, Cantello Belfortese 42, Marnate Gorla 40, Garbagnate 36, Faloppiese 35, Antoniana 33, San Michele 31, Villa Cassano 31, France Sport 30, Arsaghese 26, Sommese 25, Cas Sacconago 15.

Articolo tratto e rielaborato da www.paolozerbi.com

06042025