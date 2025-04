Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Otto classi delle scuole primarie di Caronno Pertusella e Cesate hanno assistito, nella mattinata di giovedì 3 aprile, all’incontro “Non cadere nella rete”, l’iniziativa che mira a sensibilizzare sui rischi connessi all’uso di internet, con il supporto degli operatori del compartimento polizia postale e delle comunicazioni Lombardia, esperti nella lotta ai crimini informatici, e con l’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella.

Il focus dell’incontro è stato sui pericoli di internet: un ventaglio che spazia da cyberbullismo e le sue conseguenze a truffe online e come riconoscerle; ma anche pedofilia e adescamento in rete, sostituzione di identità e frodi informatiche, violazione del diritto d’autore, accessi abusivi ai sistemi informatici e protezione dei propri dati personali.

Dai giovani è stato mostrato tanto interesse e partecipazione, per una tematica quantomeno attuale.

