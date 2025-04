CERIANO LAGHETTO – «Anche quest’anno abbiamo onorato degnamente il Carbonara Day»: con questo messaggio, accompagnato da una foto del piatto preparato in casa, l’ex sindaco Dante Cattaneo ha voluto rendere omaggio alla celebre ricorrenza dedicata alla pasta simbolo della cucina romana. Sui suoi canali social, Cattaneo ha pubblicato uno scatto della sua carbonara, utilizzando mezze maniche, uova fresche, pecorino romano, guanciale croccante e pepe nero: “Voglio sentire i cultori della carbonara che voto mi danno quest’anno» ha scritto, lanciando una vera e propria sfida culinaria ai puristi del piatto”.

L’iniziativa ha attirato diversi commenti, tra complimenti e consigli, confermando come la carbonara sia uno dei piatti più amati – e più discussi – della tradizione italiana.

Cos’è il Carbonara Day

Il Carbonara Day si celebra ogni anno il 6 aprile ed è promosso dai pastai di Unione Italiana Food e dall’International Pasta Organisation. Nato per celebrare uno dei piatti più iconici della cucina italiana, l’evento è diventato anche un’occasione social per confrontarsi su ricette, varianti e segreti della carbonara “perfetta”. L’iniziativa coinvolge ogni anno migliaia di appassionati e chef in tutto il mondo.

