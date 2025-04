Altre news

SARONNO – Domenica 6 aprile 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, a Saronno i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, mentre la minima si attesterà a 8°C. I venti saranno deboli e proverranno da nord al mattino, per poi divenire tesi e provenire da est-sudest nel pomeriggio. Non è prevista alcuna allerta meteo. La giornata sarà caratterizzata da una crescente copertura nuvolosa, soprattutto verso sera. Lo zero termico si attesterà a 2602 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, l’alta pressione si indebolirà parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali, le zone pedemontane-alte pianure, le orobie e le prealpi orientali, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Sulle basse pianure orientali, nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, si alterneranno a schiarite per l’intera giornata. Sulle prealpi occidentali, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Sulle alpi retiche, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno moderati dai quadranti sud-orientali. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 2350 metri.

Nel tradatese si prevede una situazione simile a Saronno, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino e nuvolosità in aumento in serata. A Tradate è prevista un’allerta meteo per vento. A Lazzate la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, senza allerte meteo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.