SARONNO – Ha preso il via “Cara Saronno, come stai?”, la campagna dei Giovani Democratici, che vogliono entrare in contatto diretto con cittadine e cittadini per raccogliere impressioni, necessità e desideri sul futuro della città.

“Noi Giovani Democratici del Saronnese – dichiara Lucy Sasso, segretaria dei Giovani Democratici del Saronnese – crediamo che l’ascolto dei cittadini sia fondamentale per costruire insieme la Saronno di domani. Da settimane siamo in piazza con questa campagna perché vogliamo dare voce a chi vive la città ogni giorno, a chi ne conosce le qualità ma anche le criticità. Offriamo uno spazio in cui tutti possano esprimersi, con la certezza che le loro opinioni saranno ascoltate e prese in considerazione. Per questo continuerete a trovarci sia nei gazebo sia online, sui nostri social.”

Il circolo è attivo da un anno e mezzo e, dopo aver organizzato numerosi eventi sul territorio, si avvicina a questa campagna elettorale con lo stesso spirito: pragmatismo e impegno concreto per la comunità, sostenendo la candidatura di Ilaria Pagani.

“Vogliamo costruire una Saronno all’altezza delle prossime generazioni. Tra le nostre priorità c’è il completamento del progetto Isotta, imprescindibile per ricucire Saronno, e il rilancio della città attraverso la tutela degli spazi dedicati ai giovani e una programmazione di eventi pensata per loro. Puntiamo a una Saronno davvero inclusiva, che sappia rispondere ai bisogni di tutte e tutti. Coltivare il futuro significa investire nei giovani, ascoltarli e dare loro lo spazio per crescere, esprimersi e partecipare attivamente alla vita della città. Una Saronno davvero viva è una città che coinvolge le nuove generazioni, non solo governando per loro, ma con loro. Il nostro impegno è costruire una comunità inclusiva, dinamica e aperta, dove i giovani possano essere protagonisti del cambiamento.”

📢 Per partecipare al sondaggio “Cara Saronno, come stai?” basta partecipare al form a questo link: https://tally.so/r/mY9axd

