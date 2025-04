Saronnese

GERENZANO – Lo scorso mercoledì 26 marzo è stata dismessa la casetta dell’acqua in piazza Alberto da Giussano (piazza mercato), a Gerenzano. Mentre si attende l’installazione della nuova casetta, gestita da un diverso fornitore, la società Pro Acqua informa gli utenti sulle modalità per il recupero della cauzione e del credito residuo delle tessere.

Il recupero della cauzione e del credito potrà avvenire inviando la tessera via posta, sia raccomandata che ordinaria, all’indirizzo della società ProAcqua. Nella richiesta dovranno essere specificati il nome e il cognome del richiedente, un numero di telefono per eventuali contatti, la causale della richiesta indicata come “rimozione impianto” e un Iban per l’accredito del rimborso.

L’invio dovrà essere effettuato al seguente indirizzo: ProAcqua Group srl, Via del Garda, 44, 38068 Rovereto (Trento). Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare la società attraverso i canali ufficiali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09