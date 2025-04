Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 5 aprile, spiccano gli episodi di cronaca tra spaccate e interventi della polizia locale, ma anche la politica cittadina con il sostegno ad Airoldi in vista delle elezioni.

A Saronno una gelateria è stata presa di mira da una spaccata notturna: il titolare ha scelto di denunciare l’accaduto con un cartello ironico, mentre le immagini della videosorveglianza mostrano l’azione dei ladri.

Un 35enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo essersi accasciato sui binari della stazione e successivamente davanti al municipio, in evidente stato confusionale.

La saronnese Fabrizia Marrone ha consegnato simbolicamente un casco dei vigili del fuoco alla premier Giorgia Meloni, durante un incontro ufficiale.

Tra Gerenzano e Origgio cresce l’allarme per la presenza di cervi che attraversano le strade, segnalazioni puntuali indicano le zone maggiormente interessate.

Si è presentata ufficialmente la lista “Percorso Democratico” a sostegno della candidatura di Augusto Airoldi per le prossime elezioni amministrative.

Nel parco delle Groane è stato scoperto un deposito e servizio di noleggio auto privo di autorizzazioni: la polizia locale è intervenuta per porre fine all’attività irregolare.

