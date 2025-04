Cronaca

UBOLDO – I ladri di rame sono tornati a colpire: nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno rubato diverse parti in rame dei pluviali del cinema teatro parrocchiale, riuscendo ad agire senza essere notati. A scoprire l’accaduto, sabato mattina sono stati i volontari della parrocchia e i residenti con il parroco don Armando Cattaneo, che ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Saronno.

Il nuovo colpo ricorda da vicino quanto avvenuto solo pochi giorni fa, sempre a Uboldo, ai danni della chiesetta di San Cosma, dove erano stati asportati altri elementi in rame. In quell’occasione i ladri avevano agito di giorno senza lasciare tracce evidenti. Chi li ha visti all’opera ha pensato ad un intervento di manutenzione.

Grande l’amarezza tra i parrocchiani e la comunità, che vedono colpite strutture simboliche e luoghi di incontro. Dalla comunità arriva un appello a chiunque abbia visto movimenti sospetti o possa fornire informazioni utili su entrambi gli episodi.

Episodi simili non riguardano solo Uboldo. Una settimana fa a Saronno, infatti, in pieno giorno, è stato messo a segno un furto ai danni del parco De Rocchi: un uomo, vestito con una divisa ad alta visibilità, si è finto operaio del Comune e ha smontato e portato via le grondaie in rame. Un inganno ben orchestrato che dimostra quanto i ladri siano pronti a sfruttare ogni occasione, anche alla luce del sole, per colpire.

