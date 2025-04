Cronaca

LIMBIATE – Pedone investito ieri alle 11.30 in viale dei Mille a Limbiate: è stato soccorso un uomo di 68 anni, trasportato dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi contusioni.

Sul luogo dell’incidente si è registrato anche l’intervento di una pattuglia della polizia locale limbiatese per tutti i rilievi al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed anche per risalire alle eventuali responsabilità in relazione a quel che è accaduto. La vicenda, come sempre avviene in simili circostanze ovvero quando si verifichino incidenti con feriti, è dunque al vaglio delle forze dell’ordine.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso per un precedente incidente avvenuto nella zona)

