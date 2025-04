Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Caritas nel mirino dei ladri: per la terza volta il sodalizio si è trovato a fare i conti con importanti danni alla struttura e con il furto dei generi alimentari per i pacchi alimentari.

L’ultimo colpo è avvenuto la scorsa settimana nella notte tra mercoledì e giovedì, quando ignoti si sono introdotti nella sede accanto alla chiesa di Santa Margherita. I ladri hanno rubato dagli scatoloni di alimenti già pronti per essere distribuiti. Nel bottino 15 bottiglie di olio, una cesta di tonno e circa 50 confezioni di caffè. Il valore stimato del furto è di circa 800 euro. Per entrare, i malviventi hanno forzato porte e infissi, lasciando danni significativi.

Si tratta del terzo furto in pochi mesi. Nei precedenti episodi, erano stati rubati olio e alimenti, e in un caso i ladri avevano anche rovistato negli ambienti della parrocchia mettendo tutto a soqquadro forse per cercare contanti che non hanno trovato.

(foto archivio)

