Calcio

SARONNO – Oggi in campo alle 15.30 per i calcio locale. Per la 15′ di ritorno in serie D Varesina-Castellanzese con arbitro Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo, assistenti Alessandro Tangaro di Molfetta e Nicola De Candia di Bari.

Nelle categorie inferiori si è alla 13′ di ritorno. In Eccellenza Sedriano-Caronnese con arbitro Samuele Camia di Nichelino (Giovanni Lo Monaco di Como e Miki Ravelli di Bergamo) e Mariano-Ardor Lazzate con arbitro Alessandro Cravero di Busto Arsizio (Mattia Malerba di Cinisello Balsamo e Andrea Boccadamo di Cinisello Balsamo); lunedì posticipo Meda-Fbc Saronno con arbitro Giorgia Arcoleo di Palermo (Giacomo Di Trani di Pavia e Matteo Fusco di Milano).

In Promozione Aurora Cmc-Valle Olona con arbitro Mario Pirovano di Lecco (Ruhul Rahaman di Varese e Davide Bellet di Milano), Baranzatese-Universal Solaro con arbitro Salvatore Pio Conte di Cinisello Balsamo (Saverio Lavenuta di Varese e Danylo Rusnak di Saronno), Luino-Ceriano Laghetto con arbitro Andrea Donadelli di Sondrio (Roberto Fraggetta di Milano e Francesco Giuseppe Sergi di Milano), e Morazzone-Academy Uboldo con arbitro Adam El Kader di Milano (Domenico Fittipaldi di Monza e Alessandro Mauro di Gallarate).

In Prima categoria girone A Tradate Abbiate-France sport con arbitro Lorenzo Carenza di Milano; nel girone B Atletico Lomazzo-Canzese con arbitro Thomas Bozzetti di Crema, Menaggio-Sc United con arbitro Andrea Edoardo Mazza di Milano, Cassina Rizzardi-Limbiate con arbitro Davide Pedrinelli di Chiari e Rovellasca 1910-Gerenzanese con arbitro Alessio Puglisi di Busto Arsizio.

In Seconda categoria nel girone Z Lonate Ceppino-Cistellum con arbitro Issam Boudars di Gallarate, Pro Juventute-Mocchetti con arbitro Luca Mondini di Busto Arsizio, Robur-Amor sportiva con arbitro Alessandro Onofrio Scianna di Busto Arsizio.; nel girone R Cogliatese-Novedrate con arbitro Matteo Pettinari di Seregno.

Giocato ieri sera l’anticipo con in campo il Dal Pozzo.

In Terza categoria San Luigi-Airodi Origgio con arbitro Alessandro Reina di Gallarate.

(foto archivio: Federico Corno della Caronnese in azione di gioco)

06042025