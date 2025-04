Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali con feriti nella giornata di sabato a Saronno. Alle 10 in viale Europa lo scontro fra un’automobile ed una motocicletta, sono stati soccorsi un ragazzo di 16 anni ed una donna di 47 anni; sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa saronnese, per nessuno dei contusi si è comunque reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Alle 15.40 in via Varese altro incidente stradale: a seguito delle scontro fra due automobili hanno avuto bisogno di assistenza medica un uomo di 35 anni ed una donna di 54 anni; sul posto sono accorsi carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Le condizioni dei feriti non sono apparse preoccupante.

Alla stazione ferroviaria di Lomazzo in viale Como alle 0.40 intervento di carabinieri e ambulanza della Croce rossa per una persona che stava male: è stato soccorso un 45enne trasportato all’ospedale di Saronno per una intossicazione etilica.

Ieri alle 15-15 in via Pasubio a Venegono Superiore si è registrato un investimento; sono stati soccorsi un uomo di 55 anni ed uno di 61 anni, trasportato al’ospedale di Circolo di Varese per lesioni e contusioni ma non in pericolo di vita.

