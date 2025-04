Politica

MILANO – “Oggi in commissione Trasporti, insieme con il collega Astuti, abbiamo chiamato in audizione la società Pedemontana per un aggiornamento sui lavori al viadotto della tangenziale di Varese”, così il Consigliere regionale Giuseppe Licata (Forza Italia), membro della Commissione regionale Trasporti “Autostrada Pedemontana Lombarda ha confermato che l’intervento di rafforzamento dei piloni si concluderà entro il 30 giugno, anche grazie ad una intensificazione di risorse e di squadre di operai, richiesta per minimizzare il disagio”.

Il viadotto di Vedano, sulla carreggiata ovest della A60 Tangenziale di Varese, è un’opera costituita da un impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo, lunga 380 metri e suddivisa in 12 campate di lunghezza variabile tra i 20 e i 64 metri. I recenti controlli dell’opera, condotti dalla struttura tecnica di Autostrada Pedemontana Lombarda, hanno portato ad individuare delle anomalie su cui si è dovuti intervenire in modo tempestivo con ulteriori verifiche, la progettazione dell’intervento, l’affidamento all’impresa esecutrice e l’avvio della realizzazione dei lavori manutentivi, su cui al termine sarà eseguito il collaudo prima della riapertura del viadotto.

“Abbiamo parlato anche di pedaggio – prosegue Licata – Recentemente, dopo ripetuti confronti che ho tenuto insieme all’assessore regionale Terzi con i vertici di Pedemontana Spa e di Cal Spa (Concessioni Autostradali Lombarde), si è raggiunto l’importante risultato del dimezzamento del pedaggio per i pendolari sulla tangenziale di Varese. Un grande passo in avanti, segno finalmente di attenzione delle due società alle sollecitazioni che arrivano anche dai sindaci del territorio”.

“Nel corso della seduta ho ribadito l’importanza di proseguire sulla strada intrapresa di riduzione dei pedaggi e la necessità di promuovere maggiormente la scontistica già in essere, ancora poco conosciuta dagli automobilisti, particolarmente quelli che provengono da fuori provincia”, sottolinea il Consigliere regionale Giuseppe Licata “Ogni auto in più che passa sulla tangenziale contribuisce alla sostenibilità finanziaria anche di ulteriori scontistiche ed è un’auto in meno sulle strade locali, oggi fin troppo intasate di traffico”.

“Ho infine posto all’attenzione della Commissione la necessità di avviare un tavolo tecnico sulla realizzazione dello svincolo di Gazzada, oggi un imbuto inammissibile all’uscita della tangenziale in direzione A8 e lago di Varese. Il Direttore Generale di Pedemontana ha confermato la disponibilità a valutare l’opera insieme a Cal e alla Regione”, conclude.