SARONNO – Si sposta in piazza Libertà l’atteso appuntamento con l’educazione stradale dedicato ai più piccoli: la giornata sulla sicurezza si terrà lunedì 7 aprile con la partecipazione delle classi quarte delle scuole cittadine. Il trasferimento in centro è stato reso necessario dai lavori in corso al parco Salvo D’Acquisto, solitamente sede dell’iniziativa.

Nel cuore della città, bambini e insegnanti vivranno un’esperienza formativa e coinvolgente grazie al “Campo di educazione stradale”, allestito per l’occasione con percorsi, segnaletica e semafori, pensati per insegnare le regole della strada in modo interattivo e divertente.

Il progetto, promosso dal comando della polizia locale, vedrà il coinvolgimento diretto delle forze dell’ordine: saranno presenti agenti della polizia locale, carabinieri della compagnia di Saronno, operatori della polizia di Stato, vigili del fuoco, Croce rossa di Saronno e anche militari della guardia di finanza. Tutti insieme collaboreranno per mostrare ai bambini l’importanza del rispetto delle regole e dei comportamenti corretti da tenere in strada, sia come pedoni che come ciclisti o futuri automobilisti.

Il titolo scelto per la giornata, “Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta”, sottolinea lo spirito dell’iniziativa, che unisce prevenzione, gioco e apprendimento in un ambiente protetto. Oltre alle attività pratiche, sarà anche l’occasione per incontrare da vicino chi ogni giorno lavora per la sicurezza della comunità.

