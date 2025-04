Città

SARONNO – Sono tornate a casa le due galline in fuga dal giardino di una residente del quartiere Matteotti. Dopo l’allarme lanciato sui social nella giornata di giovedì 3 aprile, la vicenda ha trovato un lieto fine ieri, sabato 5 aprile, quando gli animali sono stati ritrovati e messi in sicurezza.

A raccontare la vicenda è stata la stessa proprietaria, che aveva pubblicato un post sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” per chiedere aiuto nel ritrovamento delle sue due galline, una bianca e una americanella nera e marrone. Nonostante l’iniziale preoccupazione per la loro scomparsa, il racconto si è chiuso con un sorriso: entrambe sono state recuperate sane e salve.

Una storia che ricorda quella della gallina trovata nei mesi scorsi al quartiere Prealpi, salvata dai volontari dell’Enpa di Saronno e portata al sicuro. Anche in quel caso, tutto si era risolto per il meglio.

