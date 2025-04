Città

SARONNO – Una Harley Davidson militare del 1944 è stata il fiore all’occhiello della sfilata di moto che, questa mattina, domenica 6 aprile, ha animato il centro cittadino per la tradizionale motobenedizione. L’iniziativa ha raccolto un centinaio di centauri davanti alla chiesa Prepositurale, con motociclisti provenienti anche da fuori provincia.

L’evento, promosso dal Moto Club Saronno con la partecipazione della compagnia dei bersaglieri e della fanfara di Magenta, ha preso il via alle 10 con la celebrazione della messa. La funzione si è conclusa alle 11 con la benedizione individuale delle moto da parte del prevosto monsignor Giuseppe Marinoni. A differenza degli scorsi anni, infatti, il sacerdote ha scelto di impartire la benedizione a ciascun mezzo, uno alla volta.

Tra i club presenti si sono distinti il Guzzi Club di Senago e il Vespa Club di Caronno Pertusella, con una variopinta presenza di Vespe di ogni epoca e colore. Non sono mancate moto d’epoca e modelli particolari come una Ariel storica con targa oro, una Harley Davidson Flat Head del 1944 ex Marina militare americana, una Moto Guzzi Aerone 250 del 1949 (anch’essa con targa oro Asi), una Ducati Panigale, diverse Harley Davidson scintillanti e rumorose, una Yamaha Dragstar 650, una Kawasaki Vulcan 800, una Guzzi California, una Cagiva 900 ie, una Guzzi Nevada 750 e un Galletto d’epoca.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Moto Club Saronno, Angelo Lovati, che è stato riconosciuto e salutato con affetto dai partecipanti. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di ritrovo per appassionati delle due ruote e per la comunità locale, che ha potuto assistere a un colorato spettacolo di motori, musica e passione motociclistica.

Ecco le moto più belle della motobenedizione: dalla Harley del ’44 alla Ducati Panigale

