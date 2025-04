Città

SARONNO – “Vogliamo una città dove tornare a passeggiare la sera senza paura”: è questo il messaggio con cui Saronno Sicura ha fatto il suo debutto ufficiale in piazza, accanto alla lista Obiettivo Saronno, nella coalizione civica che sostiene la candidatura a sindaco di Novella Ciceroni. Una prima uscita pubblica accompagnata da un videocommento affidato ad Alessandro Varotto, portavoce del nuovo gruppo civico.

Nel suo intervento Varotto, presente in piazza con diversi attivisti della nuova civica, ha spiegato la genesi e le finalità della nuova lista, nata – ha detto – per riportare la sicurezza al centro del dibattito pubblico e amministrativo: “Saronno Sicura è una lista nata per sostenere Novella Ciceroni, così come Obiettivo Saronno. Il nostro obiettivo è dare una svolta importante al tema della sicurezza in città”.

Secondo il rappresentante della lista l’insicurezza è molto diffusa: “I cittadini sentono di non essere tutelati. Questo ha un impatto diretto sulla vita quotidiana: commercianti scoraggiati, investimenti frenati, spazi pubblici abbandonati”.

Nel suo intervento, Varotto ha fatto riferimento anche a un senso di distanza tra la cittadinanza e l’amministrazione: “Manca la percezione di una presenza forte del Comune, e la collaborazione con le forze dell’ordine è insufficiente. Vogliamo un cambio di passo”.

L’obiettivo dichiarato è tornare a una Saronno più vivibile, come quella che – racconta – ricordava da bambino: “Voglio una città in cui si possa camminare ovunque senza paura, frequentare i parchi, la stazione, le piazze, senza dover sempre guardarsi alle spalle”.

La lista Saronno Sicura si unisce così alla coalizione composta anche da Idea Futuro e Obiettivo Saronno, per una proposta civica unitaria che ha già annunciato nuovi incontri pubblici nelle prossime settimane.

