VENEGONO SUPERIORE – Un gol all’86′ di Mozzanica consente all’Ospitaletto di uscire con tre punti pesanti dal campo del Fanfulla e di mantenere la vetta del girone B di Serie D. I bresciani restano a +3 sulla Folgore Caratese, che rifila un netto 4-1 al Crema allo Sportitalia Village.

Successi importanti anche per le dirette inseguitrici. La Casatese Merate espugna il campo del Chievo Verona con un gol di Gningue, mentre la Pro Palazzolo travolge l’Arconatese (3-0) e rimane in scia. La Varesina non va oltre l’1-1 casalingo contro la Castellanzese, trovando il pareggio solo nel recupero con Sassi, ed è ora raggiunta al quinto posto dal Desenzano, che supera di misura il Ciliverghe con rete di Quaggio.

Colpo salvezza del Magenta, che espugna Breno per 3-1, mentre il Sangiuliano City batte il Nuova Sondrio 2-1 e allunga il margine sulla zona playout. Da segnalare anche la vittoria della Pro Sesto, che piega il Club Milano 2-1, e quella del Vigasio, corsaro a Sant’Angelo.

Risultati e marcatori – 30ª giornata

Breno-Magenta 1-3

Reti: 4′ pt Guerini (B), 12′ pt Brogni (M), 30′ pt Toldo (M), 42′ st Lo Monaco (M)

Chievo Verona-Casatese Merate 0-1

Rete: 26′ st Gningue (C)

Desenzano-Ciliverghe 1-0

Rete: 20′ st Quaggio (D)

Fanfulla-Ospitaletto 0-1

Rete: 41′ st Mozzanica (O)

Folgore Caratese-Crema 4-1

Reti: 10′ pt Ferrandino (F), 36′ pt Cocola (F), 20′ st Ferrandino (F), 27′ st Davighi (C), 50′ st Maspero (F)

Pro Palazzolo-Arconatese 3-0

Reti: 10′ pt Boschetti (P), 5′ st Paloschi (P), 10′ st Spaviero (P)

Pro Sesto-Club Milano 2-1

Reti: 30′ pt rig. Modic (P), 44′ pt Panzani (C), 6′ st Rastelli (P)

Sangiuliano City-Sondrio 2-1

Reti: 20′ pt Saggionetto (S), 38′ pt Lormanis (NS), 23′ st Varoli (S)

Sant’Angelo-Vigasio 1-3

Reti: 6′ pt Moras (V), 26′ pt Orfeini (V), 38′ pt Occhipinti (S), 23′ st Moras (V)

Varesina-Castellanzese 1-1

Reti: 27′ pt Rodolfo Masera (C), 51′ st Sassi (V)

Classifica aggiornata:

Ospitaletto 67, Folgore Caratese 64, Casatese Merate 62, Pro Palazzolo 62, Desenzano 60, Varesina 60, Chievo Verona 50, Pro Sesto 46, Sant’Angelo 44, Breno 44, Club Milano 42, Crema 42, Vigasio 41, Nuova Sondrio 41, Sangiuliano City 39, Castellanzese 36, Magenta 31, Fanfulla 30, Ciliverghe 29, Arconatese 25.

Articolo tratto e rielaborato da www.paolozerbi.com

06042025