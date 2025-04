Città

SARONNO – Undici nomi. Undici donne uccise in Italia da inizio 2025. A ricordarlo è il Centro Territoriale Antiviolenza Rete Rosa di Saronno, che in questi giorni ha ripreso il conto dei femminicidi, che era stato promesso nell’ambito di “Gabbie” 2023, per sensibilizzare su questo dramma e sulla piaga sociale ancora tristemente presente.

Nel post condiviso sui social si leggono i nomi delle vittime, donne di ogni età e provenienza: Sara Campanella, Ilaria Sula, Laura Papadia, Ruslana Chornenka, Sabrina Baldini Paleni, Tilde Buffoni, Cinzia D’Aries, Eleonora Guidi, Jhoanna Nataly Quintanilla, Maria Porunbescu ed Eliza Stefania Feru. Una lista accompagnata da un messaggio semplice e potente: “Siamo stanche di contare solo da morte”.

L’obiettivo di Rete Rosa è rompere il silenzio e richiamare l’attenzione pubblica sull’urgenza di contrastare la violenza di genere. L’associazione, attiva da anni sul territorio saronnese, offre ascolto, supporto psicologico, assistenza legale e percorsi di uscita dalla violenza per tutte le donne che ne hanno bisogno.

“Se hai bisogno di aiuto, se conosci qualcuno che ha bisogno di aiuto, Rete Rosa c’è”: è questo l’appello che chiude il post, con l’intento di incoraggiare a chiedere sostegno, rompendo l’isolamento e la paura.

Il Centro Rete Rosa è raggiungibile attraverso il sito www.reterosa.eu e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio.

