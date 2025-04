Saronnese

UBOLDO – Sabato scorso, due pullman di parrocchiani uboldesi hanno colto l’occasione del pellegrinaggio quaresimale per visitare il laboratorio Aei Perego di Pozzuolo Martesana, dove sono in corso i lavori di restauro dell’impianto campanario della chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Ad accompagnare i fedeli il parroco don Armando Colombo, l’architetto Carlo Mariani, progettista dell’intervento, e la direttrice dei lavori Francesca Pozzoli. Durante la visita, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire la storia delle campane e di osservare da vicino le operazioni di restauro condotte dagli esperti del laboratorio.

Questo intervento si inserisce nel progetto “Il Campanile di Uboldo: un faro da conservare per la Comunità”, finalizzato al restauro e alla valorizzazione del campanile della parrocchia uboldese. Il progetto, redatto dallo studio dell’architetto Carlo Mariani, ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 80.000 euro dalla Fondazione Cariplo. I lavori, sotto la direzione di Francesca Pozzoli, comprendono il restauro dell’impianto campanario da parte della ditta Aei Perego di Pozzuolo Martesana e il restauro degli apparati decorativi esterni del campanile, che saranno eseguiti dalla restauratrice Milena Monti di Misinto.

