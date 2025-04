Volley

SARONNO – Impresa della capolista Miretti Limbiate che nel match del tardo pomeriggio di sabato ha espugnato il Paladozio di via Biffi a Saronno, battendo la formazione locale anch’essa fra le migliori del torneo di serie B maschile.

0-3 il punteggio finale per i limbiatesi: decisamente combattuti i due primi set, finiti 23-25 e 24-26 mentre nel terzo set Limbiate ha vinto con maggiore facilità, l’epilogo è stato infatti un 19-25, con il quale si è chiuso l’atteso confronto.

Brutto sabato anche per la formazione della Ets Rossella Pallavolo Caronno, superata in trasferta dal Ciriè in Piemonte.

In classifica, Limbiate prima con 49 punti, Ciriè ora seconda con 47 punti, seguono Garlasco a quota 46, Pallavolo Saronno a 44, Parella Torino 41, Rossella Caronno 40 ed a seguire le altre.

(foto archivio: festeggiamenti per la Miretti Limbiate, capolista nel campionato di volley maschile di serie B)

06042025