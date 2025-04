Volley

CIRIE’ – La partita di sabato sera in trasferta contro Ciriè, attualmente seconda in classifica, si è rivelata difficile fin dall’inizio per la Rossella Caronno, che non è riuscita a trovare il bandolo della matassa per imporre il ritmo. Pur avendo mostrato un buon livello di intensità e determinazione, i gialloblù non sono riusciti a concretizzare le occasioni e a mettere in difficoltà un avversario solido e ben organizzato.

Il terzo set, sebbene si sia concluso in favore dei padroni di casa, ha messo in luce la determinazione di Crusca e compagni che hanno continuato a combattere fino all’ultimo punto (26-24). Si è giocato per la 22′ giornata del campionato di volley maschile di serie B. Nonostante la sconfitta, i ragazzi di coach Gervasoni si focalizzano sui prossimi impegni, con l’obiettivo di tornare in campo più forti e determinati. Siamo certi che la tenacia mostrata nel terzo set possa rappresentare un punto di partenza per ricostruire e migliorare in vista delle prossime partite.

Per i caronnesi, dunque, non c’è il salto verso i vertici della graduatoria.

Ciriè-Ets Rossella Caronno 3-0 (25-20/25-21/26-24).

(foto: Caronno sul campo del Ciriè)

06042025