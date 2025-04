news

Tutti stanno monitorando la lenta risalita di Bitcoin, ma i guadagni più grandi non arriveranno solo da BTC.

Arriveranno dai nuovi progetti che hanno ciò che Bitcoin non ha: bassa capitalizzazione, potenziale di crescita di 100x e tecnologia dirompente.

Il bull market sta per arrivare e questa potrebbe essere la tua ultima occasione per entrare nelle migliori ICO crypto prima che la prossima bull run travolga tutto.

Ecco cosa devi sapere.

Le migliori prevendite crypto del 2025

Se stai cercando le prossime gemme ICO in prevendita, questi sono i progetti da tenere d’occhio:

Bitcoin Pepe : il primo Layer 2 su Bitcoin dedicato alle meme coin PepeX : lanci di meme coin realmente equi CartelFi: ICO ad alto rendimento per holder di meme coin Solanex: DEX su Solana con IA Dawgz.AI: meme coin con trading automatizzato IA

Bitcoin Pepe: meme coin, DeFi e NFT sbarcano su Bitcoin

Le meme coin volano fino alle stelle e poi crollano, ma cosa succederebbe se le legassi a un razzo solido come Bitcoin?

Bitcoin Pepe (BPEP) fonde il meglio dei due mondi: la cultura meme e la solidità di Bitcoin. Punta a creare un vero ecosistema DeFi su Bitcoin, con un DEX nativo, un bridge per BTC e uno standard token dedicato (PEP-20). Il bridge potrebbe sbloccare fino a 2 trilioni di dollari in liquidità potenziale, aprendo le porte a NFT, dApp e molto altro, tutto su Bitcoin.

Chiamato Solana su Bitcoin, il progetto è strutturato per avere un successo nel lungo termine. La nuova ICO è divisa in 30 fasi: al termine di ognuna il prezzo sale del 5%. Gli investitori iniziali potrebbero ottenere oltre il 300% prima del lancio. Con Bitcoin ormai considerato un asset istituzionale, Bitcoin Pepe potrebbe riportare i piccoli investitori su BTC.

Adesso anche i massimalisti di Bitcoin possono abbracciare le meme coin senza uscire dalla rete di Bitcoin e questa combinazione tra la sicurezza di Bitcoin e la velocità di Solana potrebbe renderlo il progetto su Bitcoin più adatto agli investitori retail fino ad oggi.

Man mano che BTC inizia a farsi strada nei portafogli politici e istituzionali, Bitcoin Pepe sarà lì, pronto a catturare tutto l’interesse dei retail che ne seguirà. Con la storia incredibile dei 1.000x di Solana a dimostrare quanto rapidamente le cose possano decollare, BPEP potrebbe essere il progetto capace di trasformare la reputazione di Bitcoin come “asset da boomer” in un vero e proprio hub per i nuovi trader.

PepeX: ICO con launchpad IA e potenziale 100x

PepeX sembra il launchpad per meme coin che tutti aspettavano. Alimentato da intelligenza artificiale, garantisce equità nel lancio dei token e nello stesso tempo alte possibilità di rendimento.

Con quasi 400 milioni di dollari passati per Pump.fun l’anno scorso, PepeX vuole la sua fetta di mercato, ma con un approccio trasparente e sicuro.

Costruito con protezioni anti-sniping e mappe a bolle trasparenti, è progettato per impedire ai fondatori di accumulare token e poi scaricarli sulla community. Al contrario, è prevista una rigida allocazione del 5% e, se il progetto fallisce, sono loro a perdere.

PepeX propone anche un bot di marketing alimentato da IA per aiutare i creatori. Si integra direttamente con Telegram e X, svolgendo tutto il duro lavoro in termini di promozione e costruzione della community. È come avere un team di marketing che avanza col pilota automatico, promuovendo i progetti 24 ore su 24.

Con i tagli dei tassi d’interesse previsti che immetteranno nuova liquidità nel mercato, PepeX potrebbe essere esattamente ciò che gli amanti delle meme coin stavano aspettando, offrendo l’infrastruttura essenziale per il prossimo rally delle meme coin.

CartelFi: la DeFi 2.0 dove le meme coin iniziano a fruttare

CartelFi si basa su un’idea coraggiosa per un mercato caratterizzato da forti oscillazioni e da una soglia di attenzione molto bassa. Il concetto di una yield farm su meme coin sembra ambizioso ma, considerando che le strade della DeFi e dei token meme si sono ormai incrociate, sembra una naturale evoluzione del settore.

Il funzionamento è semplice ma intelligente: carichi le tue meme coin in pool di liquidità e, invece di limitarti a fissare i grafici sperando in un pump, generi rendimenti continuando a mantenere intatto il potenziale elevato del tuo investimento. Non devi più scegliere tra scommesse ad alto rischio e guadagni prevedibili, perché CartelFi ti permette di avere entrambi.

CartelFi acquista e brucia costantemente token CARTFI, utilizzando fino al 100% delle commissioni del protocollo. Anche nei giorni in cui il mercato è in calo, il burn continua a lavorare, alimentando il valore dei CARTFI 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con il lancio della presale fissato per l’8 aprile e i prezzi che continuano ad aumentare quasi giorno dopo giorno, CartelFi sembra uno di quei progetti perfettamente posizionati per il mercato che si delineerà dopo il taglio dei tassi. I prezzi partono da soli 0,025 $, per cui chi apre una posizione all’inizio fa un vero affare, considerando quanto in alto potrebbe arrivare questo progetto.

Solanex: trading IA sulla blockchain ultra-rapida di Solana

Solanex è un hub di trading completamente automatizzato e basato su IA, progettato per offrire agli utenti i migliori prezzi in ogni momento e garantire ai trader le migliori opportunità in modalità automatica.

Invece di affidarsi a order book ingombranti e a pool di liquidità frammentate, il sistema di governance IA di Solanex regola dinamicamente la liquidità in tempo reale. Questo significa zero slippage, nessuna attesa e nessuna opportunità mancata. Inoltre, utilizza pool virtuali basate su riserva, eliminando gli swap indiretti che riducono i profitti e rendendo ogni operazione più efficiente.

Gli investitori hanno già versato milioni di dollari nella presale, segnalando una forte fiducia nel potenziale di Solanex. Con la crescente adozione del trading con IA, questo potrebbe essere il progetto su Solana destinato a esplodere nel 2025.

Dawgz.AI: meme coin con capacità di trading IA

Le meme coin sono divertenti, ma Dawgz.AI propone un salto di qualità integrando il trading IA nel suo ecosistema. Lanciato alla fine del 2024, il progetto ha rapidamente preso piede durante la presale grazie ai suoi bot di trading automatizzati, attivi tutti i giorni 24 ore su 24.

Dawgz.AI ha preso la formula classica delle meme coin e l’ha combinata con un bot di trading IA integrato che non dorme mai, non si lascia trascinare dalle emozioni e non subisce perdite solo perché si intestardisce.

Gli investitori possono anche mettere in staking i propri token per ottenere APY elevati, trasformando Dawgz.AI in una fonte di reddito passivo per i suoi detentori.

Le meme coin sono note per i loro pump esplosivi seguiti da crolli altrettanto rapidi, ma con IA e meme che alimentano il prossimo ciclo di mercato, Dawgz.AI potrebbe rivelarsi una delle sorprese più grandi dell’anno.

Questa è la ICO crypto n. 1 dell’anno

BTC sta guadagnando terreno ancora una volta, ma c’è ben altro che bolle in pentola. PepeX è la risposta diretta alle pratiche poco trasparenti di cui tutti sono stufi, mentre CartelFi fa lavorare il cartello a tuo favore, trasformando le meme coin in asset che generano capitale.

Ma soprattutto, le meme coin hanno conquistato ogni blockchain tranne Bitcoin. Bitcoin Pepe sta lanciando un Layer 2 di meme coin su BTC, creando un ecosistema DeFi dove meme, NFT, dApp e un’intera nuova economia possono prendere forma.

Una volta terminata l’ICO e attivato il bridge di BPEP, Bitcoin Pepe potrebbe assorbire fino a 2 trilioni di dollari di capitale BTC, alimentando il suo DEX nativo, il bridge BTC e il primo standard di token PEP-20.

BPEP sta aprendo la prima blockchain agli investitori retail, qualcosa che BTC non ha mai visto prima. A differenza di Solana, che ha impiegato anni per affermarsi, BPEP sta debuttando nel momento perfetto, proprio quando sia gli investitori istituzionali che quelli retail potrebbero riversarsi nel mercato.

La bull run è alle porte e questa potrebbe essere l’ultima occasione per mettere le mani su BPEP – probabilmente il miglior token in presale dell’anno – prima che vada fuori portata.