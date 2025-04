Politica

SARONNO – Domenica di campagna elettorale per il centrodestra saronnese è sceso in piazza con due gazebo: la Lega ha scelto piazza Avis per allestire il tradizionale stand verde, mentre Fratelli d’Italia è tornata in piazza Libertà per il secondo appuntamento consecutivo. Entrambi i punti informativi sono stati meta del candidato sindaco Rienzo Azzi, alla sua prima uscita pubblica dopo l’ufficializzazione della candidatura. Azzi si è intrattenuto con militanti e candidati, ma soprattutto ha dialogato con i cittadini, raccogliendo opinioni, idee e proposte in vista della campagna elettorale.

In piazza Avis il Carroccio ha confermato la consueta presenza sul territorio, con il gazebo animato da storici militanti e dai primi nomi della lista. A chiacchierare coi cittadini si sono visti non solo nomi storici come Alberto Canciani e Raffaele Fagioli ma anche new entry sotto il gazebo Lega come Angelo Monti e Giuseppe Sala. A guidare la mattinata, come da tradizione, Elio Fagioli, presenza fissa e punto di riferimento per il movimento.

Fratelli d’Italia ha invece replicato il debutto della scorsa settimana, presidiando piazza Libertà. Anche qui, un gruppo affiatato di militanti e referenti ha accolto i passanti, distribuendo materiale informativo e ascoltando le segnalazioni dei cittadini. non è mancato un momento di confronto con il candidato sindaco Rienzo Azzi e la presenza dell’ex consigliere Gianpietro Guaglianone e dell’attivista Marina Ceriani.

