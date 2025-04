Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Una giornata dedicata alla cura del territorio, al rispetto per l’ambiente e alla voglia di stare insieme: domenica 13 aprile a Ceriano Laghetto si terrà la “Giornata ecologica”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, pensata per sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale e valorizzare il senso di comunità.

Il programma prevede il ritrovo alle 9.15 nel parcheggio della Scuola Media “Aldo Moro”, da dove prenderà il via la raccolta dei rifiuti, organizzata con il coinvolgimento di associazioni e volontari. L’obiettivo è quello di contribuire in modo concreto alla pulizia del paese, vivendo al tempo stesso un’esperienza condivisa.

A partire dalle 12.30, i partecipanti si trasferiranno alla “Collina delle Meraviglie” per un pranzo comunitario: per i ragazzi che avranno preso parte alla raccolta è previsto un pasto gratuito con risotto, acqua e dolce, mentre per gli adulti sarà disponibile un menù a pagamento con la possibilità di scegliere tra risotto e panino.

Nel pomeriggio, alle 14, si terrà la premiazione delle “squadre raccolta”, un momento simbolico per ringraziare tutti coloro che avranno contribuito alla riuscita della giornata. Non mancheranno inoltre attività per tutte le età: giochi, laboratori sul riciclo e truccabimbi animeranno l’intera giornata, rendendola ancora più coinvolgente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09