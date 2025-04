news

SARONNO – “Tanta voglia di fare”: è questo il commento che riassume il primo fine settimana di campagna elettorale in piazza per Ilaria Pagani, candidata sindaca sostenuta da Partito Democratico, Insieme per crescere e Tu@Saronno. Dopo i primi incontri ai gazebo allestiti nel centro cittadino, Pagani ha condiviso le sue prime impressioni in un videomessaggio rivolto ai cittadini.

Nel suo commento, Pagani ha sottolineato l’entusiasmo che anima la coalizione e la volontà di costruire un progetto condiviso per la città. Ha raccontato il lavoro in corso con le liste che sostengono la sua candidatura, citando in particolare la nuova formazione “Insieme per crescere”, nata da un gruppo di azione e arricchita dal coinvolgimento di esponenti della società civile.

“La voglia è quella di fare bene per Saronno – ha dichiarato – e portare una ventata di aria fresca nella nostra città”. La candidata ha infine confermato che il programma elettorale è quasi pronto e sarà presto condiviso con la cittadinanza.

Nel corso del weekend, il gazebo ha ospitato anche un’iniziativa promossa dai Giovani Democratici: con un QR code è stato chiesto ai passanti di condividere idee, problemi e desideri per Saronno. L’obiettivo, come hanno spiegato gli organizzatori, è quello di raccogliere spunti autentici per costruire un progetto politico vicino ai cittadini, soprattutto alle nuove generazioni.

