Politica

SARONNO – Un fine settimana di dialogo e partecipazione in corso Italia, dove gli attivisti di Italia Viva hanno allestito un gazebo per incontrare i cittadini e raccogliere spunti, idee e suggerimenti su come migliorare la città.

L’iniziativa, che si è svolta nel cuore del centro cittadino, ha rappresentato un’occasione concreta per confrontarsi sui temi più sentiti dalla comunità saronnese. “Siamo grati – hanno commentato gli attivisti – a tutte le persone che hanno scelto di fermarsi al nostro gazebo e condividere con noi il proprio punto di vista. Anche questa volta, il dialogo è stato ricco e stimolante: ci avete indicato i temi più importanti e urgenti da affrontare, per rendere Saronno la città che tutti desideriamo”.

L’iniziativa rientra nel percorso di ascolto e coinvolgimento promosso localmente da Italia Viva, con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini alla vita politica e amministrativa del territorio.

