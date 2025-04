news

SARONNO – Una scatola che si apre e lascia uscire un raggio di luce: è questa l’immagine al centro del nuovo simbolo di Idea Futuro, la lista civica “di giovani” che si inserisce nella coalizione a sostegno di Obiettivo Saronno in vista delle elezioni amministrative.

Sabato mattina, durante il gazebo elettorale allestito in centro città da Obiettivo Saronno, Luca Davide ha spiegato il significato del logo e i valori della nuova lista. Il simbolo non era ancora fisicamente presente, ma era stato presentato con una nota proprio nella mattinata: “È un logo colorato, con una scatola che si apre e lascia uscire un raggio di luce. Rappresenta la nostra voglia di aprirci, di dare forza e visione nuova a Saronno”.

I colori del simbolo sono stati scelti con cura per raccontare l’identità della lista: il viola in omaggio a Obiettivo Saronno, da cui Idea Futuro nasce, e l’azzurro, che richiama la città.

Davide ha sottolineato come la lista sia composta da giovani saronnesi competenti e motivati: “Non vogliamo ‘riempire’ la lista solo per completare i numeri, ma ci siamo concentrati su persone con competenze vere e voglia di mettersi in gioco. Tutti condividono il desiderio di incidere davvero per il bene di Saronno”.

L’annuncio ufficiale dei candidati è previsto nei prossimi giorni, ma la squadra è già pronta a scendere in campo con entusiasmo e determinazione.

