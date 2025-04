iltra2

TRADATE – Appuntamento martedì 8 aprile alle 21 al Cinema Teatro Paolo Grassi di via Giacomo Bianchi 1, dove sarà proposta una selezione dei cortometraggi candidati ai David di Donatello 2025.

L’iniziativa, dal titolo “Corto che passione!”, è rivolta ad un pubblico di appassionati e propone cinque opere di qualità: La Confessione di Nicola Sorcinelli, Domenica Sera di Matteo Tortone, Majonezë di Giulia Grandinetti, La Ragazza di Praga di Andrée Lucini e The Eggregores’ Theory di Andrea Gatopoulos.

Ingresso unico con prezzo del biglietto a 4 euro. Per tutti una occasione di una serata diversa all’insegna del cinema di qualità.

(foto: il cinema di Tradate si prepara ad ospitare questo appuntamento con i corti)

07042025