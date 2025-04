Città

SARONNO – Nel weekend del 5 e 6 aprile si è svolto a Firenze il Congresso federale della Lega, un appuntamento cruciale per il futuro del partito, che ha visto la partecipazione di delegati da tutta Italia, interventi di rilievo e momenti di confronto politico e ideologico sul percorso della Lega e le sue prospettive.

Tra i protagonisti del congresso anche due volti noti della politica saronnese: Angelo Veronesi, segretario cittadino della Lega, e l’ex sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli. La loro presenza ha portato anche un contributo locale al dibattito nazionale, dimostrando l’importanza dei territori nella visione del partito.

Durante il suo intervento, Angelo Veronesi ha posto l’accento sulla necessità di riscoprire le radici della Lega per orientare il futuro: “È necessario ripartire dalla nostra storia per capire chi siamo e dove vogliamo andare”, ha dichiarato. Ha poi ricordato come il movimento affondi le proprie origini nell’incontro tra Umberto Bossi e Bruno Salvadori, leader dell’Union Valdotaine, i cui membri parteciparono alla Resistenza contro la dittatura. La Lega, ha spiegato Veronesi, nasce dalla dichiarazione di Chivasso del 1943, che denunciava i pericoli del centralismo e auspicava una repubblica fondata sulla libertà.

Veronesi ha ribadito che la Lega si è sempre battuta contro il centralismo, la burocrazia e la partitocrazia, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e opponendosi a uno stato che sfrutta i territori senza reinvestire nel loro sviluppo. Al centro del suo discorso, anche il tema del federalismo, visto come strumento per restituire sovranità alle comunità locali.

Richiamando il pensiero giusnaturalista di Carlo Cattaneo e il costituzionalismo federalista di Gianfranco Miglio, Veronesi ha sottolineato come la sovranità popolare sia preesistente allo stato-nazione, un modello che ha generato guerre, conflitti e perdita di libertà. In questa ottica, ha proposto una nuova visione della separazione dei poteri: oltre ai tre classici (legislativo, esecutivo e giudiziario) la Lega punta a una quarta dimensione, quella della sovranità condivisa tra stato, regioni, province e comuni. Particolarmente significativo è stato anche il suo appello a una riforma della giustizia che preveda giudici eletti direttamente dal popolo, affinché siano responsabili delle loro interpretazioni della legge davanti ai cittadini stessi.

(intervento di Veronesi all’ora 6:02)

(foto dell’evento)

